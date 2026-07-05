أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم (الأحد)، تعاقده مع الظهير الأيمن الهولندي دينزل دومفريس، قادماً من إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

مدة العقد

وقال النادي في بيان عبر موقعه الرسمي: «توصل نادي ريال مدريد إلى اتفاق مع إنتر ميلان يقضي بانتقال اللاعب دينزل دومفريس حتى 30 يونيو 2030».

قيمة الصفقة

وبحسب صحيفة «آس» الإسبانية، سيدفع ريال مدريد 20 مليون يورو لإنتر ميلان مقابل ضم دومفريس، وسيحل اللاعب محلّ كارفاخال، وينافس ترينت على مركز الظهير الأيمن الأساسي.

رابع الصفقات

ويعد دومفريس رابع صفقات ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد مارك كوكوريلا من تشيلسي، وبرناردو سيلفا وإبراهيما كوناتي في صفقتي انتقال حر.

موسمان بلا ألقاب

وفشل ريال مدريد في حصد أي لقب خلال الموسمين الماضيين، إلى جانب تصاعد الأزمات داخل غرفة الملابس، ما دفع فلورنتينو بيريز إلى التعاقد مع مورينيو لإعادة الانضباط والعودة إلى منصات التتويج.