توقيع برونو لاج مع الدرعية خلال ساعات

أكدت مصادر خاصة لـ«عكاظ» أن البرتغالي برونو لاج وصل إلى الرياض منذ ساعات قليلة، لتوقيع عقد تدريب فريق الدرعية.

وأوضحت المصادر أن برونو لاج اتفق مع إدارة الدرعية على تدريب الفريق لمدة موسم واحد، مع خيار التمديد لموسم آخر، ومن المرجح أن يوقع العقد اليوم (الأحد) أو غداً.

تأهل تاريخي

وكان الدرعية قد تأهل إلى دوري روشن السعودي للمحترفين للمرة الأولى في تاريخه، عقب انتصاره على العُلا بهدفين مقابل هدف في نهائي ملحق الصعود (بلاي أوف).

مسيرة برونو لاج التدريبية

ودرب برونو لاج أندية بنفيكا، وولفرهامبتون، وبوتافوغو، وخلال مسيرته قاد 222 مباراة، حقق خلالها 128 انتصاراً، وتعادل في 40 لقاءً، وتلقى 54 هزيمة.

على مستوى الألقاب، حقق المدرب البرتغالي، البالغ من العمر 50 عاماً، أربعة ألقاب، كانت جميعها مع بنفيكا، إذ توج بالدوري البرتغالي (مرة)، وكأس الرابطة البرتغالية (مرة)، وكأس السوبر البرتغالي (مرتين)؛ بحسب موقع (ترانسفير ماركت).