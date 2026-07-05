أظهر تقرير لبنك الرياض اليوم أن القطاع الخاص غير النفطي في السعودية عزز وتيرة نموه في يونيو مدعوماً بأقوى انتعاش في حجم الأعمال الجديدة خلال 4 أشهر، رغم استمرار معاناة الشركات من ضغوط التكاليف الشديدة وضعف الطلب الخارجي.



ووفقاً للتقرير، ارتفع مؤشر مديري المشتريات المعدل موسمياً في السعودية الصادر عن بنك الرياض إلى 53.3 في يونيو من 52.8 في مايو، مسجلاً أعلى قراءة له خلال 4 أشهر.



تحسن قوي



وبين التقرير تحسناً قوياً في ظروف التشغيل مع نهاية الربع الثاني، بعد أن تعززت ثقة المستثمرين نتيجة هدوء التوترات الجيوسياسية وزيادة الإنفاق المحلي.



وعزا التقرير ذلك إلى الموافقة على مشاريع جديدة وزيادة الطلب من العملاء وعودة الطلبيات التي كانت قد تأجلت في وقت سابق بسبب الصراع في المنطقة.



أسرع وتيرة



وارتفع حجم الأعمال الجديدة بأسرع وتيرة منذ فبراير، إذ أدى تراجع المخاوف الجيوسياسية إلى تعزيز ثقة المستثمرين وزيادة الإنفاق المحلي.



وشهدت معنويات الشركات غير المنتجة للنفط تحسناً ملحوظاً، إذ ارتفع مؤشر الإنتاج المستقبلي إلى أعلى مستوى له منذ شهر يناير الماضي.



واستندت التوقعات إلى التحسن المرتقب في أوضاع السوق، إلى جانب الآمال بأن تسهم اتفاقيات السلام الإقليمية في معالجة اضطرابات سلاسل الإمداد.