أكد وزير النفط الكويتي طارق الرومي إيمان دولة الكويت بأهمية التنسيق بين الدول المنتجة للنفط في مواجهة المتغيرات المتسارعة التي تشهدها أسواق الطاقة بما يسهم في تعزيز قدرة السوق على التعامل مع مختلف التحديات خلال الفترة الماضية.



مراجعة المؤشرات



وقال الوزير في بيان صحفي صادر عن وزارة النفط، عقب ترؤسه وفد دولة الكويت المشارك في اجتماع الدول السبع المشاركة في اتفاق التخارج من الخفض الطوعي المنعقد عبر تقنية الاتصال المرئي، إن الاجتماع يأتي في إطار التنسيق المستمر لمتابعة تطورات السوق النفطية العالمية ومراجعة المؤشرات المتعلقة بالعرض والطلب بما يدعم استقرار السوق ويعزز موثوقية الإمدادات.



تعزيز الثقة



وأوضح أن الاجتماع يأتي استكمالاً لتنفيذ قرار التخارج من اتفاق الخفض الطوعي ورفع إجمالي الإنتاج، وذلك في إطار النهج المتدرج والمتوازن وفق احتياجات السوق النفطية.



وأوضح أن إجمالي الزيادة للدول السبع المشاركة في اتفاق التخارج سيكون 188 ألف برميل يومياً لشهر أغسطس 2026، كما سيكون إنتاج دولة الكويت لشهر أغسطس 2026 عند 2.66 مليون برميل يومياً.



وشدد على أهمية استمرار الحوار والتنسيق في تعزيز الثقة بأسواق الطاقة العالمية والمحافظة على استقرارها خلال المرحلة القادمة.



ومن المقرر أن يعقد الاجتماع القادم للدول السبع المشاركة في 2 أغسطس 2026.