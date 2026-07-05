أظهر تقرير «تداول» السعودية أن صافي مبيعات المؤسسات الأجنبية في السوق الرئيسية بلغ نحو 472.2 مليون ريال خلال الأسبوع المنتهي في 2 يوليو 2026.



ووفقًا للتقرير استحوذت المؤسسات الأجنبية على 36.74% من إجمالي المشتريات، و38.91% من إجمالي المبيعات خلال الأسبوع.



مبيعات السعوديين



وبلغ صافي مبيعات الأفراد السعوديين نحو 210.9 مليون ريال، بضغط رئيسي من المستثمرين الأفراد المتخصصين الذين سجلوا صافي مبيعات بنحو 590.3 مليون ريال، ومحافظ الأفراد المدارة بنحو 46.8 مليون ريال، وكبار المستثمرين الأفراد بنحو 12.9 مليون ريال، مقابل صافي مشتريات للمستثمرين الأفراد بنحو 439.0 مليون ريال.



في المقابل، بلغ صافي مشتريات المؤسسات السعودية نحو 796.8 مليون ريال، بدعم رئيسي من الشركات التي سجلت صافي مشتريات بنحو 669.9 مليون ريال، ومحافظ المؤسسات المدارة بنحو 251.2 مليون ريال، مقابل صافي مبيعات للصناديق الاستثمارية بنحو 122.5 مليون ريال، والجهات الحكومية بنحو 1.6 مليون ريال.