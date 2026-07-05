كشف مسؤول في البيت الأبيض، اليوم (الأحد)، أبرز الملفات المطروحة على جدول أعمال قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، المقرر عقدها يومي الثلاثاء والأربعاء في أنقرة.



وقال المسؤول إن قضية مضيق هرمز وحماية الملاحة البحرية ستكون من أبرز الملفات التي سيناقشها قادة الحلف، مضيفاً: «صحيح أن العديد من الحلفاء أبدوا استعدادهم للمشاركة وتسخير قدراتهم لحماية الملاحة عبر مضيق هرمز، لكن المشكلة تكمن في امتلاك القدرات اللازمة، إذ إن كثيراً منهم يفتقرون إلى السفن أو الأصول البحرية الضرورية للمساهمة بفاعلية في أي جهد بحري».



وأشار إلى أن الولايات المتحدة تحث حلفاءها على تعزيز قدراتهم العسكرية والاضطلاع بدور أكثر فاعلية في الدفاع عن أنفسهم، بما يعزز منظومة الدفاع الجماعي للحلف.



وفي تطور ميداني، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم تلقيها بلاغاً عن حادثة وقعت على بعد 30 ميلاً بحرياً جنوب غربي مدينة الحديدة اليمنية، بعدما أطلقت سفينة شحن نداء استغاثة أفادت فيه بأنها تتعرض لهجوم من مسلحين مجهولين.



وأضافت الهيئة أن السلطات المختصة تحقق في الحادثة، داعية السفن إلى توخي الحذر أثناء العبور والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة.



من جانبه، أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أنه «لا سلام بيننا وبين الولايات المتحدة، ولن نعترف بإسرائيل»، مشدداً على أن المسار الدبلوماسي يجب أن يكون قادراً على تثبيت وتعزيز ما وصفه بـ«إنجازات الميدان».



وأشار قاليباف إلى أن تنفيذ التفاهم مع الولايات المتحدة «صعب، لكنه ممكن»، معتبراً الولايات المتحدة «طرفاً غير موثوق به».