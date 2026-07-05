في وقت تشهد فيه العلاقة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تباينات ملحوظة بشأن الاتفاق الأخير بين واشنطن وطهران، والتصعيد في لبنان، تجري الاستعدادات لعقد لقاء بينهما في واشنطن خلال يوليو الجاري.



ونقلت صحيفة «يسرائيل هيوم» عن مصادر مطلعة قولها إن ترتيبات قيد الإنجاز قد تفضي إلى عقد اللقاء الثامن بينهما منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض في يناير 2025.



وأشارت إلى أن التحضيرات لا تقتصر على الزيارة المرتقبة لواشنطن، بل تشمل ترتيبات لزيارة أخرى لنيويورك بالتزامن مع انطلاق أعمال الدورة الجديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر القادم.



ومن المرجح أن يتوجه نتنياهو إلى نيويورك عقب انتهاء عيد الغفران في 21 سبتمبر، سعياً للقاء إضافي مع ترمب على هامش اجتماعات الجمعية العامة، رغم أن هذه الترتيبات لا تزال قيد البحث ولم تُحسم بصورة نهائية.



ونقلت شبكة «سي إن إن» عن مصدر إسرائيلي مطلع قوله إن نتنياهو يخطط لزيارة واشنطن ولقاء ترمب بداية الأسبوع القادم (الإثنين على أقصى تقدير).



وكان ترمب أعلن أن نتنياهو طلب عقد اجتماع معه في البيت الأبيض، مرجحاً أن يُعقد اللقاء قريباً عقب عودته من مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي.



ونقل موقع أكسيوس عن ترمب قوله إن الجانبين على توافق، مضيفاً: «نحن على وفاق تام، وهو يعلم جيداً من هو صاحب القرار هنا»، في إشارة إلى علاقته بنتنياهو.



من جهته، استبعد مسؤول إسرائيلي عقد الزيارة خلال الأسبوع القادم في ضوء ارتباطات ترمب الخارجية، موضحاً أن اللقاء قد يُرجأ إلى الأسبوع الذي يليه.



وذكرت صحيفة «معاريف» أن الزيارة المرتقبة ستكون الأولى من نتنياهو لنيويورك منذ تولي زهران ممداني رئاسة بلدية المدينة، بعدما تعهد خلال حملته الانتخابية بالسعي لاعتقال نتنياهو استناداً إلى مذكرة التوقيف الصادرة بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية.



وكشفت مصادر إسرائيلية أن تل أبيب تلقت تأكيدات من مسؤولين أمريكيين في واشنطن ونيويورك بأن رئيس البلدية لا يملك صلاحيات قانونية لتنفيذ أي إجراء من هذا النوع، في ظل عدم انضمام الولايات المتحدة إلى نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.



وأضافت أن الترتيبات الأمنية الخاصة بزيارة نتنياهو لنيويورك لا تزال مستمرة، ولم يُحسم بعد مكان إقامته بها، بعدما استُبعدت عدة فنادق لأسباب أمنية.



وتعهد ممداني خلال حملته الانتخابية باتخاذ إجراءات لتوقيف نتنياهو إذا زار نيويورك. وقال لصحيفة نيويورك تايمز إن نتنياهو «مجرم حرب» ويرتكب «إبادة جماعية» في غزة، مؤكداً أنه سيعمل على تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية إذا دخل المدينة.