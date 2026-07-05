هل يعتزل محمد صلاح اللعب دولياً؟.. الاتحاد المصري يكشف

أكد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم مصطفى أبو زهرة أن قائد المنتخب محمد صلاح سيواصل اللعب الدولي لعدة سنوات قادمة، مستبعداً اعتزاله عقب بطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، في ظل تقدمه في العمر.

صلاح مستمر حتى مونديال 2030

وقال أبو زهرة في تصريحات عبر قناة «صدى البلد» المصرية: «محمد صلاح لن يعتزل بعد كأس العالم 2026، وسيكون كابتن منتخب مصر في كأس العالم 2030، وحسام حسن المدير الفني».

بقيادة صلاح.. مصر تكتب التاريخ

ويقدم منتخب مصر، بقيادة محمد صلاح، البالغ من العمر 34 عاماً، مستوى استثنائياً في مونديال 2026، إذ تجاوز دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته في البطولة، بعد احتلاله وصافة المجموعة السابعة برصيد خمس نقاط، ثم واصل كتابة التاريخ بتجاوز أستراليا في دور الـ32.

ويخوض منتخب مصر اختباراً صعباً أمام الأرجنتين الثلاثاء القادم، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، على ملعب «مرسيدس بنز» بمدينة أتلانتا الأمريكية، ضمن منافسات دور الـ16.