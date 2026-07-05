سجل لاعبو منتخب باراغواي رقماً غير مرغوب فيه خلال منافسات كأس العالم 2026، بعدما تصدر ثلاثة من نجوم الفريق قائمة أكثر اللاعبين تعرضاً للمراوغات في البطولة، في مؤشر يعكس حجم الضغط الدفاعي الذي واجهوه أمام منافسيهم.



وجاء ماتياس جالارزا في صدارة القائمة بعدما تعرض للمراوغة 17 مرة، يليه الثنائي دييغو غوميز وميغيل ألميرون، إذ تعرض كل منهما للمراوغة 11 مرة، ليحتكر لاعبو باراغواي المراكز الثلاثة الأولى في هذا التصنيف السلبي.



ويعكس هذا الرقم الصعوبات الدفاعية التي عانى منها منتخب باراغواي خلال مشواره في المونديال، الذي انتهى بالخسارة أمام فرنسا بهدف دون رد في دور الـ16، رغم ظهوره القتالي في الأدوار السابقة.