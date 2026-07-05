واصل النجم المصري محمد صلاح تقديم عروضه المميزة في كأس العالم 2026، بعدما وصل إلى 16 فرصة محققة صنعها لزملائه خلال البطولة، ليحتل المركز الثالث في قائمة أكثر اللاعبين الأفارقة صناعةً للفرص في نسخة واحدة من المونديال.



وبات صلاح على بُعد فرصة واحدة فقط من معادلة رقم الغاني ستيفن أبياه صاحب المركز الثاني بـ17 فرصة في مونديال 2006، بينما لا يزال الرقم القياسي مسجلاً باسم الغاني كيفن برينس بواتينغ الذي صنع 18 فرصة في نسخة 2010.



ويؤكد هذا الرقم التأثير الكبير لصلاح مع منتخب مصر في مونديال 2026، إذ لم يقتصر دوره على التسجيل، بل برز أيضاً واحداً من أفضل صنّاع اللعب في البطولة، ليسجل اسمه بين أبرز صناع الفرص في تاريخ المشاركات الأفريقية بكأس العالم.