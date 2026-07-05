واصل منتخب فرنسا تأكيد هيمنته في مباريات دور الـ16 ببطولة كأس العالم، بعدما حافظ على سجله الخالي من الهزائم في هذا الدور، وهو رقم تاريخي يمتد منذ نسخة 1934.



ومنذ الخروج في مونديال 1934، لم يتعرض "الديوك" لأي خسارة في دور الـ16، لينجحوا على مدار أكثر من تسعة عقود في تجاوز هذه العقبة مهما اختلفت الأجيال والنجوم، في إنجاز يعكس شخصية المنتخب الفرنسي في المواعيد الكبرى.



وجاء الانتصار الأخير على حساب باراغواي بنتيجة 1-0 في مونديال 2026 ليعزز هذا الإرث التاريخي، ويقود فرنسا إلى الدور ربع النهائي، مواصلةً سلسلة استثنائية بدأت قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية، لتظل واحدة من أكثر المنتخبات ثباتًا في الأدوار الإقصائية لكأس العالم.