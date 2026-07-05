دخل النجم المغربي عز الدين أوناحي تاريخ كأس العالم من أوسع أبوابه، بعدما سجل هدفين في مباراة منتخب المغرب أمام منتخب كندا والتي انتهت بفوز المغرب 3-0، ضمن منافسات دور الـ16 من مونديال 2026، ليصبح أول لاعب مغربي يسجل ثنائية في مباراة بالأدوار الإقصائية للبطولة.



ورفع «أوناحي» عدد الثنائيات المغربية في تاريخ كأس العالم إلى 3 فقط، بعدما سبقه عبدالرزاق خيري الذي هز شباك البرتغال مرتين في مونديال 1986، وصلاح الدين بصير بثنائيته أمام اسكتلندا في نسخة 1998.



ولم تقتصر إنجازات «أوناحي» على كتابة اسمه في سجلات الهدافين، بل قاد «أسود الأطلس» إلى التأهل لربع نهائي كأس العالم للمرة الثانية توالياً، مؤكداً استمرار الجيل المغربي في صناعة الإنجازات على الساحة العالمية.