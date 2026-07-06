واصل نجما المنتخب المكسيكي، جوليان كينونيس وراؤول خيمينيز، صناعة التاريخ في بطولة كأس العالم 2026، بعدما انضما إلى الأسطورة لويس هيرنانديز في قائمة اللاعبين الذين سجلوا 3 أهداف أو أكثر في نسخة واحدة من المونديال.



ورفع كينونيس رصيده إلى 4 أهداف، معادلاً الرقم التاريخي الذي حققه لويس هيرنانديز في مونديال 1998، فيما وصل خيمينيز إلى 3 أهداف، ليصبح ثالث لاعب مكسيكي يحقق هذا الإنجاز في نسخة واحدة من كأس العالم.



ويعكس هذا الإنجاز القوة الهجومية التي ظهر بها المنتخب المكسيكي خلال مونديال 2026، بعدما قدّم أحد أفضل عروضه التاريخية على الصعيد التهديفي، بفضل التألق اللافت لثنائيه كينونيس وخيمينيز.