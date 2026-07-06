يواصل بوكايو ساكا تقديم بطولة استثنائية مع منتخب إنجلترا، بعدما أصبح ثالث لاعب فقط في تاريخ «الأسود الثلاثة» ينجح في صناعة 3 أهداف في نسخة واحدة من كأس العالم، لينضم إلى قائمة تاريخية تضم ديفيد بيكهام في مونديال 2002، وهاري كين في نسخة 2022.



ولم يكتفِ نجم إنجلترا بدخول القائمة التاريخية، بل فرض نفسه كأحد أكثر اللاعبين تأثيرًا في البطولة، بعدما وصل إلى معدل مذهل يتمثل في صناعة هدف كل 64 دقيقة، ليؤكد دوره المحوري في المشوار الإنجليزي نحو الأدوار المتقدمة.



ويواصل ساكا إثبات أنه ليس مجرد جناح سريع، بل أحد أبرز صناع اللعب في مونديال 2026، بعدما جمع بين الإبداع والحسم، ليصبح أحد أهم أسلحة المنتخب الإنجليزي في سعيه لاستعادة لقب كأس العالم.