أعاد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بإلغاء إيقاف المهاجم الأمريكي فولارين بالوغون إلى الواجهة واحدة من أكثر الوقائع إثارة للجدل في تاريخ كأس العالم، بعدما استحضر المتابعون ما حدث قبل 64 عامًا مع الأسطورة البرازيلية غارينشا في مونديال 1962.



وكان غارينشا قد تعرض للطرد في نصف النهائي أمام تشيلي، ما كان يعني غيابه عن المباراة النهائية، إلا أن الاتحاد البرازيلي نجح في تعليق العقوبة، ليشارك النجم التاريخي في النهائي أمام تشيكوسلوفاكيا، ويساهم في فوز البرازيل وتتويجها بلقبها العالمي الثاني، في واقعة لا تزال تُعد من أشهر السوابق القانونية في تاريخ البطولة.



واليوم، يتكرر الجدل مع بالوغون، بعدما أُلغيت عقوبة إيقافه، ليصبح متاحًا للمشاركة مع المنتخب الأمريكي، في قرار أعاد إلى الأذهان تلك السابقة التاريخية، وأثار نقاشًا واسعًا حول آليات الاستئناف وتطبيق اللوائح في البطولات الكبرى.