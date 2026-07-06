كتب جود بيلينغهام اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ كأس العالم 2026، بعدما أصبح أول لاعب يسجل هدفين على ملعب أزتيكا في مباراة بالمونديال منذ الأسطورة الأرجنتينية دييغو مارادونا، الذي حقّق هذا الإنجاز في نصف نهائي نسخة 1986 أمام بلجيكا.



ولم يقتصر إنجاز نجم منتخب إنجلترا على إنهاء صيام تاريخي دام أربعة عقود، بل أذهل الجميع بتسجيله هدفين خلال 98 ثانية فقط، في واحدة من أسرع الثنائيات التهديفية في تاريخ الأدوار الإقصائية لكأس العالم.



وبهذا الإنجاز، أعاد بيلينغهام إلى الأذهان إحدى أشهر الليالي في تاريخ ملعب أزتيكا، مؤكداً أنه يواصل صناعة لحظات استثنائية مع «الأسود الثلاثة» في مونديال 2026، ويثبت مكانته بوصفه أحد أبرز نجوم البطولة.