بعد تبخر حلم المونديال.. نيمار يعتزل اللعب دولياً

أعلن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا اعتزاله اللعب دولياً عقب توديع منتخب بلاده بطولة كأس العالم 2026 من دور الـ16 بالخسارة أمام النرويج بهدفين مقابل هدف.

وجاءت ثنائية منتخب النرويج بتوقيع إيرلينغ هالاند في الدقيقتين 79 و90، فيما سجل نيمار هدف البرازيل الوحيد في الدقيقة 90+10، ولم يسعف الوقت منتخب «السيليساو» لمحاولة إدراك التعادل.

نيمار يذرف الدموع

وعقب نهاية المباراة، دخل نيمار في نوبة بكاء بعد أن تبخرت فرصته الأخيرة في الفوز بلقب كأس العالم، وحاول زملاؤه مواساته.

لقد حاولت.. انتهى الأمر

وقال نيمار في تصريحات صحفية بعد المباراة: «لقد حاولت، لقد حاولت، الآن انتهى الأمر، لقد بدأت هنا وسأنتهي هنا».

وغاب نيمار عن أول مباراتين في دور المجموعات بسبب الإصابة، وظهر في آخر ربع ساعة ضد أسكتلندا في ختام دور المجموعات، ولم يشارك ضد اليابان في دور الـ32.

الهداف التاريخي لـ«السيليساو»

ويُعد نيمار الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل برصيد 80 هدفاً، وقد شارك في 130 مباراة دولية منذ ظهوره الأول مع المنتخب الأول عام 2010.