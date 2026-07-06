في واقعة نادرة لفتت أنظار المتابعين وأثارت حالة من الدهشة، تمكن رجل من ولاية إلينوي الأمريكية من تحقيق فوز استثنائي في «اليانصيب»، بعدما حصد جائزة مالية ضخمة بلغت 1.3 مليون دولار، في اللعبة نفسها التي سبق أن ابتسم له الحظ فيها قبل 15 عاماً.

وبحسب ما أعلنته «هيئة يانصيب إلينوي»، فإن الفائز، وهو من منطقة شيكاغولاند وفضّل عدم الكشف عن هويته، اشترى تذكرته الفائزة بشكل عفوي أثناء توقفه في أحد المتاجر الشهر الماضي، في لحظة وصفها بأنها غير مخططة تماماً.

وقال الفائز، وفق ما نقلته صحيفة «نيويورك بوست»، إنه كان قد توقف لشراء مشروب عندما قرر تجربة حظه قائلاً: «لم يكن الأمر مخططاً، قلت لنفسي: لماذا لا أجرب؟ واخترت لعبة الاختيار السريع، ليتضح لاحقاً أنه كان يومي المحظوظ».

وأوضحت السلطات أن التذكرة الرابحة تم شراؤها من محطة وقود في مدينة أوسويغو بولاية إلينوي، وتطابقت الأرقام الخمسة (1-13-19-27-35) مع سحب «Lucky Day Lotto» الذي أُجري في 11 يونيو، ما منحه الجائزة الكبرى البالغة 1.3 مليون دولار.

وأضاف الفائز أنه لم يصدق النتيجة في البداية، مشيراً إلى أنه اعتقد أن الأمر مجرد خطأ أو وهم، قبل أن يتأكد عبر مسح التذكرة ومطابقة الأرقام، ليدرك حينها أن فوزه حقيقي.

وكشف أنه يخطط لاستخدام الجائزة في شراء منزل جديد لعائلته، إلى جانب تعزيز مدخرات التقاعد له ولزوجته، معبراً عن امتنانه الكبير لهذا الحظ الذي ابتسم له للمرة الثانية.

وفي تعليق طريف، قال: «نحن ممتنون لهذه النعمة، وأعتقد أن أطفالي سيكونون أسعد أيضاً».

كما حصل متجر الوقود الذي بيعَت فيه التذكرة الفائزة على مكافأة قدرها 13 ألف دولار، تعادل 1% من قيمة الجائزة الكبرى، وفقاً لبيان «اليانصيب».

واللافت في القصة أن هذا الفوز ليس الأول من نوعه للرجل، إذ سبق له أن حصل على جائزة قيمتها 45 ألف دولار من اللعبة نفسها قبل 15 عاماً، حين كانت تُعرف باسم «Little Lotto»، ما جعل قصته واحدة من أكثر قصص الحظ غرابة وتكراراً في تاريخ اللعبة.