سجل متوسط سعر الريال السعودي، في البنك المركزي المصري، اليوم، 13.02 جنيه للشراء، و13.05 جنيه للبيع. وفي البنك الأهلي المصري سعر 12.99 جنيه للشراء، و13.05 جنيه للبيع. وفي بنك مصر 12.99 جنيه للشراء و13.05 جنيه للبيع.



وفي بنك الإسكندرية 12.95 جنيه للشراء، و13.04 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي 13.00 جنيه للشراء، و13.04 جنيه للبيع.



وفي مصرف أبو ظبي التجاري 12.70 جنيه للشراء، و13.04 جنيه للبيع. وفي بنك البركة 12.99 جنيه للشراء، و13.05 جنيه للبيع. وفي بنك قناة السويس 12.98 جنيه للشراء، و13.06 جنيه للبيع.



تداولات أمس



سجل متوسط سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري، أمس، 13.06 جنيه للشراء، و13.10 جنيه للبيع.



وفي البنك الأهلي المصري سعر 13.01 جنيه للشراء، و13.07 جنيه للبيع. وفي بنك مصر 13.01 جنيه للشراء، و13.07 جنيه للبيع.



وفي بنك الإسكندرية 12.97 جنيه للشراء، و13.06 جنيه للبيع. وفي البنك التجاري الدولي 12.99 جنيه للشراء، و13.02 جنيه للبيع. وفي مصرف أبوظبي التجاري 12.74 جنيه للشراء، و13.08 جنيه للبيع.



وفي بنك البركة 12.99 جنيه للشراء، و13.05 جنيه للبيع. وفي بنك قناة السويس 13.00 جنيه للشراء، و13.09 جنيه للبيع.