سجّل حجم تجارة التجزئة ارتفاعًا بنسبة 0.2% في منطقة اليورو و0.5% في الاتحاد الأوروبي خلال مايو 2026 مقارنة بشهر أبريل؛ وفقًا لتقديرات أولية صادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، بعد تراجع ملحوظ في الشهر السابق.

وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر مبيعات التجزئة المعدل حسب التقويم بنسبة 1.6% في منطقة اليورو و1.9% في الاتحاد الأوروبي مقارنة بمايو 2025.

وفي الاتحاد الأوروبي، ارتفعت مبيعات السلع غير الغذائية بوتيرة أعلى بلغت 0.5%، مع نفس وتيرة نمو قطاع الأغذية، وتراجع محدود في الوقود.

ويأتي هذا الارتداد الإيجابي ليتجاوز توقعات المحللين التي كانت تشير إلى نمو سنوي بنسبة 1.5% فقط في منطقة اليورو.

ويرى خبراء الاقتصاد أن هذه الأرقام تعكس مرونة غير متوقعة في الإنفاق الاستهلاكي للأسر الأوروبية، التي واصلت التسوّق رغم تراجع مستويات الثقة وانخفاض الدخل الحقيقي خلال الربع الثاني من العام.

ويعزو المحللون هذا الاستقرار الجزيء إلى انحسار المخاوف بشأن طفرة أسعار الطاقة وتراجع أسعار النفط مجدداً، مما قلل الضغوط على ميزانيات الأسر وعزز الآمال بتعافي وتيرة الإنفاق في النصف الثاني من العام.