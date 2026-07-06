حذّرت الأستاذة المشاركة بكلية الطب الوقائي في جامعة المحيط الهادئ الطبية الدكتورة أولغا ياميلوفا، من الإفراط في تناول البطيخ الأحمر، مؤكدة أنه قد يسبب مضاعفات لدى مرضى الكلى والسكري.

وأوضحت أن البطيخ الأحمر يتمتع بتأثير مدر للبول، ما قد يشكل عبئًا إضافيًا على الجهاز البولي لدى مرضى الكلى، خاصة المعرضين لاحتباس السوائل (الوذمة)، كما قد يؤدي إلى تحرك حصى الكلى لدى المصابين بها عند تناوله بكميات كبيرة.

وأضافت أن البطيخ يحتوي على سكريات بسيطة سريعة الامتصاص، ويتميز بمؤشر جلايسيمي مرتفع، الأمر الذي قد يتسبب في ارتفاع مفاجئ لمستويات السكر في الدم، ما يستدعي الحذر لدى مرضى السكري.

ونصحت الطبيبة مرضى السكري بعدم تجاوز كمية تتراوح بين 150 و200 غرام من البطيخ الأحمر في الحصة الواحدة، مع ضرورة استشارة الطبيب ومراقبة مستويات الغلوكوز في الدم قبل إدراجه ضمن النظام الغذائي.

