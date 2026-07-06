في خطوة جديدة تعكس التقدم المتسارع في استكشاف الفضاء، نجحت اليابان في تنفيذ واحدة من أدق المناورات الفضائية على الإطلاق، بعدما مرّ مسبارها «هايابوسا 2» على مسافة تقل عن 800 متر من كويكب قريب من الأرض، في مهمة لا تستهدف الاستكشاف العلمي فحسب، بل تمثل أيضاً اختباراً عملياً لتقنيات قد تلعب مستقبلاً دوراً حاسماً في حماية كوكب الأرض من خطر اصطدام الكويكبات.

وأعلنت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (جاكسا)، أمس، نجاح المسبار في تنفيذ تحليق تاريخي شديد القرب فوق الكويكب «توريفوني» (2001 CC21)، في إطار مهمة تقنية متقدمة تهدف إلى تطوير أنظمة الملاحة الفضائية عالية الدقة، وتعزيز قدرات الدفاع الكوكبي لمواجهة أي تهديدات محتملة من الأجسام الفضائية.

ووفقاً لمركز التحكم بالمهمة، اقترب المسبار إلى أقل من 800 متر من مركز الكويكب، الذي يبلغ قطره نحو 450 متراً، أثناء تحليقه بسرعة تجاوزت 18 ألف كيلومتر في الساعة، أي ما يعادل نحو خمسة كيلومترات في الثانية، في مناورة وصفت بأنها تحدٍ هندسي وتقني كبير لأنظمة التوجيه والاستشعار الذاتي.

وأكدت الوكالة أن الهدف الرئيسي من هذه المهمة لم يكن جمع العينات، بل اختبار دقة أنظمة الملاحة والتحكم عن بُعد، وتقييم قدرة المركبات الفضائية على تنفيذ مناورات بالغة التعقيد بالقرب من الأجرام الصغيرة في الفضاء.

وخلال التحليق، نجحت الأجهزة العلمية المثبتة على متن المسبار، بما في ذلك الكاميرات عالية الدقة وأجهزة القياس الحراري والمطياف، في جمع بيانات مهمة عن طبيعة سطح الكويكب وتركيبته الفيزيائية وخصائصه الحرارية، وهي معلومات ستساعد العلماء على فهم سلوك الكويكبات القريبة من الأرض وتحديد أفضل الوسائل للتعامل معها إذا شكلت خطراً مستقبلياً.

وأوضحت «جاكسا» أن هذه التجربة تمثل خطوة أساسية نحو تطوير تقنيات يمكن استخدامها مستقبلاً في تغيير مسار الكويكبات التي قد تهدد الأرض، بما يعزز جهود المجتمع العلمي في مجال الدفاع الكوكبي.

ويُعد «هايابوسا 2» من أنجح المسبارات اليابانية، إذ أُطلق عام 2014، وحقق إنجازاً بارزاً عام 2020 بعد هبوطه على كويكب «ريوغو» وجمع عينات من تربته وإعادتها إلى الأرض. ومنذ ذلك الحين يواصل المسبار مهمته الممتدة في أعماق الفضاء، على أن يتجه في محطته القادمة إلى الكويكب 1998 KY26، الذي يُتوقع الوصول إليه بحلول 2031.