كشف مطرب الراب (ويجز) عن عزمه اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة المنظمة لحفله الملغى في بغداد؛ بسبب استمرار تأخرها في إعادة قيمة التذاكر للجمهور رغم مرور أكثر من شهر على إلغاء الحفل.

وأوضح ويجز، عبر بيان نشره على حسابه الرسمي بموقع (إنستغرام)، أن الحفل ألغي قبل موعده بفترة قصيرة لأسباب تتعلق بالجهة المنظمة فقط، مؤكدًا أن الإلغاء لم يكن ناتجًا عن أي قرار أو ظرف يخصه أو يخص فريقه.

شكاوى متكررة من الجمهور

وأشار إلى أن إدارة أعماله تلقت، خلال الفترة الأخيرة، عدداً كبيراً من الرسائل والاستفسارات من حاملي التذاكر، الذين اشتكوا من عدم استرداد المبالغ التي دفعوها، في ظل استمرار تأخر الشركة المنظمة في إنهاء إجراءات إعادة الأموال.

وأكد (ويجز) أن مسؤولية تعويض الجمهور تقع بالكامل على عاتق الشركة المنظمة، مطالبًا إياها بسرعة إنهاء الأزمة ورد جميع المستحقات المالية إلى أصحابها، حفاظًا على حقوقهم.

عزمه على اتخاذ الاجراءات القانونية

واختتم بيانه بالتأكيد على أنه سيلجأ إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة داخل العراق إذا استمرت الأزمة دون حل، بالتنسيق مع مستشاريه القانونيين والجهات المختصة، معربًا عن أمله في إنهاء الموقف قريبًا والالتقاء بجمهوره العراقي في مناسبة فنية قادمة.

مواجهة التنمر

على جانب آخر، أعلنت زوجة مغني الراب (ويجز* لجوءها إلى اتخاذ الإجراءات القانونية، معربةً عن استيائها من حملات التنمُّر والتعليقات المسيئة التي طالتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ إعلان زواجهما، مؤكدة أنها لا تريد يومًا الشهرة.