«صقر وكناريا» يبدأ رحلته العالمية في أكثر من 20 دولة

كشف الفنان المصري محمد عادل إمام موعد طرح فيلمه الجديد «صقر وكناريا» في الأسواق العالمية، وذلك عبر حسابه الرسمي على «إنستغرام»، إذ شارك البوستر الدعائي للعمل معلناً انطلاق عرضه في عدد كبير من الدول خلال الأيام القادمة.

جولة دولية

وأوضح إمام أن الفيلم يبدأ رحلته العالمية اعتباراً من 9 يوليو، ليعرض في الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وكندا، وأستراليا، ونيوزيلندا، وإيرلندا، إلى جانب عدد من الدول الأوروبية، بينها ألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا، وسويسرا، والنمسا، والدنمارك، والنرويج، والسويد، وبولندا، وفنلندا، واليونان، وهولندا، وبلجيكا، ولوكسمبورغ، إضافة إلى تركيا.



محطة جديدة

ولفت إلى أن «صقر وكناريا» يسجل خطوة جديدة للسينما المصرية، إذ يشهد عرضه لأول مرة في كل من البرازيل والأرجنتين في توسع جديد يفتح الباب أمام وصول الفيلم إلى جمهور أمريكا الجنوبية.

ويواصل محمد إمام المنافسة في دور العرض السينمائية من خلال فيلم «صقر وكناريا»، الذي حقق حضوراً لافتاً في شباك التذاكر بمختلف دور السينما في الوطن العربي، إذ يجمع العمل بين الكوميديا والأكشن في قالب مليء بالمواقف المشوقة.

صناع وفريق العمل

يضم فيلم «صقر وكناريا» نخبة من النجوم، يتقدمهم محمد عادل إمام إلى جانب شيكو، ويسرا اللوزي، ويارا السكري، وانتصار، وأحمد عبدالوهاب، فيما يحل ضيوف شرف خلال أحداث العمل، الذي يحمل توقيع المؤلف أيمن وتار، ويتولى إخراجه حسين المنباوي.