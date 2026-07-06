استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، في مقر الإمارة، محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد عثمان القصبي.



واطلع الأمير سعود على جهود الهيئة ورؤيتها في تطوير منظومة المواصفات والمقاييس والجودة، ورفع مستوى التقييس وتعزيز البنية التحتية للجودة، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتحفيز التنافسية.



كما جرى استعراض أعمال الهيئة في تعزيز سلامة المنتجات، ومناقشة مؤشر مطابقة السلع والخدمات المتداولة في المنطقة لمتطلبات المواصفات القياسية واللوائح الفنية، إضافة إلى سبل رفع جودة الخدمات وحماية حقوق المستهلكين.