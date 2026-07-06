تراجعت احتياطيات النفط الخام الإستراتيجية لدى اليابان خلال شهر يونيو الماضي، بما يعادل استهلاك أربعة أيام، بعد انخفاضات بلغت 5 أيام في مايو الماضي و27 يوما في أبريل.



وقال نائب المدير العام لإدارة الأزمات في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة نارومي هوسوكاوا للصحفيين اليوم:«إن الاحتياطيات الإجمالية، بما في ذلك المخزونات العامة والخاصة والمشتركة مع دول منتجة للنفط، تعافت بحلول الثالث من يوليو الجاري إلى ما يعادل 200 يوم من الاستهلاك المحلي، ومن غير المرجح أن تنخفض بشكل كبير في يوليو».



سحب مخزونات



وذكر هوسوكاوا أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات بسحب مخزونات إضافية في مايو أو يونيو الماضيين.



وردا على سؤال حول موقف الحكومة من استئناف استيراد النفط الخام الإيراني، قال هوسوكاوا:«إن اليابان قد أمّنت إمدادات كافية من النفط الخام لتلبية الطلب المحلي».



وأضاف:«الحكومة لا تستبعد أي خيارات، لكنها بحاجة إلى تقييم التطورات في مضيق هرمز والعوامل الأخرى بعناية، ولذلك فهي ليست في وضع يسمح لها بالإدلاء بمزيد من التعليقات في هذه المرحلة».



وأفادت ثلاثة مصادر إيرانية وغربية أن إيران بدأت محادثات مع شركات يابانية في ضوء إعفاء من العقوبات الأمريكية يسمح لها باستئناف مبيعات النفط، إلا أن المشترين المحتملين يسعون للحصول على إعفاء لمدة أطول وتأكيدات بشأن سلامة السفن.