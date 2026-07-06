«‏iCAUR» تفتتح أوّل صالة عرض لها في السعودية.. مع توافر قطع الغيار بنسبة 100%

افتتحت «‏iCAUR» رسمياً أوّل صالة عرض لها في المملكة مؤخراً، وتقع في الخبر فرونت يارد بالخبر. ويمثّل افتتاح هذا المرفق فصلاً جديداً في مسيرة التوطين لدى «‏iCAUR»، إذ يوفّر للعملاء المحليين مركزاً مباشراً لاستكشاف العلامة التجارية وتجربة منتجاتها عن قرب والحصول على دعم خدماتي مخصّص.

تُعدّ «‏iCAUR» علامة تجارية لمركبات الطاقة الجديدة تقوم على التصميم الكلاسيكي والتقنية المدروسة والأنظمة البيئية المستدامة؛ ولذلك فإنّ دخولها إلى السوق السعودية يتجاوز كثيراً مجرّد طرح منتجٍ في السوق. فمن خلال العمل وفق نموذج الشركة التابعة، تتولّى «‏iCAUR» بشكلٍ مباشر مسؤولية استيراد المركبات وبناء العلامة التجارية الموحّدة والإدارة المعيارية في مختلف أنحاء المملكة. ويمكّن ذلك العلامةَ التجارية من الاستجابة لاحتياجات السوق المحلية بمرونة أكبر، وبناء منظومة تشغيلية متينة تشمل المبيعات وخدمات ما بعد البيع وتوريد قطع الغيار والتواصل مع العملاء.



ويقف خلف هذا النموذج دعم منظومي كامل من الشركة الأم، مجموعة شيري. وبوصفها إحدى شركات قائمة فورتشن غلوبال 500، حافظت مجموعة شيري على مكانتها بصفتها أكبر مُصدِّر لسيارات الركاب في الصين على مدى 23 عاماً متتالياً. وعلى صعيد البحث والتطوير، أنشأت المجموعة ثمانية مراكز للبحث والتطوير حول العالم، وتضمّ أكثر من 30000 موظّف في هذا المجال، من بينهم أكثر من 10000 مهندس برمجيات. وتُشكّل هذه القاعدة الراسخة الأساس الذي يقوم عليه تطوير منتجات «‏iCAUR» عالمياً والتحقّق من جودتها وتعزيز مرونة سلسلة التوريد.

ومن المقرّر أن تُطلَق سيارة iCAUR V27 رسمياً في المملكة العربية السعودية في القريب العاجل. وقد صُمّمت V27 خصيصاً لتناسب الحرارة الشديدة في المنطقة والرحلات الطويلة وتنوّع ظروف الطرق، إذ تجمع بين التصميم الكلاسيكي والمساحة الداخلية الرحبة والمقصورة الذكية وتجربة القيادة بالطاقة الجديدة، لتقدّم أداءً واثقاً عبر مجموعة واسعة من الرحلات، من التنقّل اليومي داخل المدينة والرحلات العائلية إلى رحلات نهاية الأسبوع. وإلى جانب ذلك، حقّقت «‏iCAUR» تغطية بنسبة 100% لقطع غيار V27. وبالتزامن مع عمليات ما بعد البيع المعيارية والاستجابة المحلية السريعة، يضمن ذلك حصول المستخدمين على دعمٍ مستقرّ وشفّاف وموثوق لفترة طويلة بعد عملية الشراء.