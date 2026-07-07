تأهل منتخب إسبانيا إلى دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026، بعدما حقق فوزاً صعباً ومثيراً على نظيره البرتغالي بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور الـ16، ليواصل «الماتادور» مشواره بثبات نحو المنافسة على اللقب.



وشهدت المباراة صراعاً تكتيكياً كبيراً بين المنتخبين، وسط محاولات متبادلة لحسم النتيجة، إلا أن الدفاعات وحارسي المرمى نجحا في الحفاظ على نظافة الشباك طوال الوقت الأصلي من اللقاء.



وفي الوقت الذي كانت المباراة تتجه إلى الأشواط الإضافية، خطف ميكيل ميرينو هدف الفوز القاتل في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، ليمنح إسبانيا انتصاراً ثميناً ويشعل فرحة الجماهير الإسبانية.



وبهذا الفوز، يواصل المنتخب الإسباني عروضه القوية في مونديال 2026، بعدما أكد جاهزيته للمنافسة على اللقب، بينما انتهى مشوار منتخب البرتغال عند دور الـ16، رغم الأداء القتالي الذي قدمه طوال المباراة، ليودع البطولة بعد مواجهة أوروبية حافلة بالإثارة والندية.