أعلن الاتحاد الكرواتي لكرة القدم، اليوم (الأربعاء)، استقالة زلاتكو داليتش من تدريب المنتخب الأول، بعد أيام قليلة من وداع بطولة كأس العالم 2026، عقب الهزيمة أمام البرتغال بنتيجة 2-1 في دور الـ32.

بيان الاتحاد الكرواتي

وذكر الاتحاد الكرواتي في بيان عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن داليتش قرر الرحيل عن تدريب منتخب كرواتيا بعد 9 سنوات قضاها مع الفريق.

وأضاف البيان: «شكراً لك أيها المدرب على كل شيء، الانتصارات، والإنجازات، والتأهل، والميداليات، والوحدة، والاحترام، والتزامك الراسخ بالدفاع عن كرواتيا، داخل الملعب وخارجه».

إنجازات استثنائية

وخلال فترة عمله، قاد داليتش منتخب كرواتيا إلى احتلال المركز الثاني في بطولة كأس العالم 2018، وتحقيق الميدالية البرونزية في نسخة 2022 في قطر، إلى جانب وصافة دوري الأمم الأوروبية عام 2023.

داليتش: القرار الأصعب في مسيرتي

وقال داليتش: «يتطلب منصب مدرب المنتخب الوطني اتخاذ العديد من القرارات الصعبة، لكن هذا القرار كان الأصعب بالنسبة لي بلا شك، لطالما قلت إنه لا يوجد شرف أعظم من قيادة المنتخب الوطني، وإنه لا يوجد عمل أهم أو أكثر مسؤولية أو أجمل من هذا، عندما توليت تدريب المنتخب، كنت أؤمن بجودة اللاعبين وبقدراتي، لكنني لم أجرؤ على الحلم بأننا سنحقق كل ما حققناه خلال هذه السنوات التسع تقريباً».

وأضاف: «لا أستطيع وصف مدى فخري بكل انتصار، وبالمراكز المتقدمة في البطولات الكبرى، وبالميداليات الثلاث، وبالليالي الرائعة لكرة القدم الكرواتية، مثل تلك التي هزمنا فيها إنجلترا والبرازيل في بطولة العالم، ولكن الأهم من كل ذلك هو الوحدة التي حققناها داخل الفريق ومع الشعب الكرواتي، والتي شهدناها بشكل خاص خلال تلك الاحتفالات التي لا تُنسى بعد الفوز بميداليتي كأس العالم».

رسالة شكر لشركاء النجاح

وتابع: «من المستحيل تحقيق مثل هذه النجاحات دون جودة وجهد وإيمان بما نقوم به، لذلك، أود أن أتقدم بجزيل الشكر من أعماق قلبي لكل من استثمر معرفته وطاقته في كل ما حققناه معاً، كما أشكر الجماهير على دعمها الهائل لنا طوال هذه الرحلة، وشكراً لجميع وسائل الإعلام التي ساهمت في خلق جو إيجابي حول المنتخب الوطني، وقدمت لنا أيضاً نقداً بناءً، وأخيراً، شكراً لعائلتي، فلولا دعمها لما كان أي من هذا ممكناً».

فخر بقيادة جيل مودريتش

وواصل: «بالطبع، في خضم كل هذه النجاحات، يبقى الأهم هو ما تحقق على أرض الملعب، أشعر بفخر كبير لحصولي على فرصة قيادة هؤلاء اللاعبين العظماء والشخصيات المتميزة، بدءاً من قائدنا لوكا مودريتش، مروراً بجميع اللاعبين، أنا ممتنٌ لهم للغاية لوضعهم مصلحة كرواتيا فوق كل اعتبار، ولإظهارهم الدائم، من خلال سلوكهم وتفانيهم، أن مستقبل كرواتيا مشرق بفضلهم جميعاً».

حان وقت إنهاء الحقبة الرائعة

وختم حديثه قائلاً: «أشكر رئيس الاتحاد الكرواتي لكرة القدم كوستيتش على دعمه الاستثنائي وتعاونه الممتاز، وعلى ثقته بي لمواصلة المسيرة، لقد شجعني الدعم الذي تلقيته في الأيام الأخيرة على إعادة النظر في قراري بالرحيل، ولكن.. حان الوقت، ورغم أنني ما زلت أشعر بالطموح والرغبة في تحقيق المزيد من النجاحات مع كرواتيا، إلا أنني أرى أن هذه هي اللحظة المناسبة لإنهاء هذه الحقبة الرائعة، أغادر بقلبٍ ممتلئ بالفخر والاعتزاز بمساهمتي في أعظم إنجازات كرة القدم الكرواتية في التاريخ، وأتمنى للمدرب القادم وللمنتخب الكرواتي ولكرة القدم الكرواتية مزيداً من النجاحات».