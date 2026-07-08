يدرس النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا (34 عاماً) إنهاء مسيرته الكروية، بعد أيام قليلة من إعلانه اعتزال اللعب الدولي، بحسب ما نقلته شبكة «فوت ميركاتو» الفرنسية.

اعتزال دولي بعد وداع المونديال

وكان نيمار قد أعلن اعتزاله اللعب الدولي عقب خسارة البرازيل أمام النرويج بنتيجة 2-1 في ثمن نهائي كأس العالم، إذ قال: «لقد حاولت، لقد حاولت، الآن انتهى الأمر، لقد بدأت هنا وسأنتهي هنا».

3 خيارات أمام نيمار

وأوضحت الشبكة الفرنسية أن نيمار يفكر في التوقف عن لعب كرة القدم الآن، أو عقب انتهاء عقده مع سانتوس البرازيلي في ديسمبر القادم.

وأضافت أن مقربين من اللاعب، أكدوا هذا الاحتمال في مقابلات مع وسائل إعلام برازيلية، إذ يشعر نيمار بالتعب والضيق من الصحافة، وعدم تقدير جهوده بعد تمثيله منتخب البرازيل على مدى السنوات الـ15 الماضية.

وأشارت إلى أن نيمار سيتخذ قراره خلال الأيام القادمة، إذ لم يُحدد بعد موعد عودته إلى تدريبات سانتوس، فيما يبقى هناك خيار ثالث، وإن كان أقل ترجيحاً، يتمثل في الانتقال إلى نادٍ أقل ضغطاً.