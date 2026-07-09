وجّه الفنان اللبناني فضل شاكر أول رسالة إلى جمهوره عقب إعلان تبرئته، معبّراً عن امتنانه لكل من سانده خلال السنوات الماضية، ومؤكداً حاجته إلى فترة قصيرة لاستعادة عافيته والاطمئنان على أسرته قبل العودة إلى نشاطه الفني.

وقال شاكر، في رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي على «إنستغرام»: «الحمد لله رب العالمين.. اليوم كتبت لي سطور جديدة في الحرية، وأنا ممتن لله أولاً ولكل من وقف إلى جانبي وساندني في قضيتي».

وأضاف أنه يأمل من جمهوره تفهم ظروفه الصحية والعائلية، قائلاً: «أتمنى منكم أن تتفهموا وضعي الصحي والعائلي، وأن تمنحوني فرصة قصيرة لاستعادة عافيتي ولأطمئن على عائلتي».

وأكد الفنان اللبناني أن ابتعاده سيكون مؤقتاً، واعداً جمهوره بالعودة قريباً، إذ قال: «وعد مني أن أعود إليكم قريباً، فأنتم كنتم وما زلتم السند والمحبة التي أعتز بها».

رسالة فضل، لاقت تفاعلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، وعبّر عدد كبير من المتابعين عن سعادتهم برسالته، متمنين له دوام الصحة والاستقرار، ومترقبين عودته إلى الساحة الفنية خلال الفترة المقبلة.