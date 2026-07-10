توقع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان التوصل قريباً إلى حل بشأن رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على أنقرة وعودتها إلى برنامج مقاتلات F-35، مؤكداً أن القيود على التعاون في الصناعات الدفاعية لا ينبغي أن تكون قائمة بين الدول الحليفة.



إرادة سياسية لمعالجة القضايا العالقة



وأكد فيدان في مقابلة مع قناة TRT التركية، اليوم (الجمعة)، أن أنقرة وواشنطن تمتلكان الإرادة السياسية اللازمة لمعالجة القضايا العالقة، وإن الوزراء والمسؤولين المعنيين يعملون على إيجاد حلول لها.



وقال: «تطلعنا هو ألّا تكون هناك عقوبات من أي نوع. لا ينبغي أن تكون هذه القرارات سياسية أو إدارية»، موضحاً أن الاتفاق أو الاختلاف بين الشركات والمؤسسات بشأن عمليات الشراء «مسألة أخرى».



وأضاف أن القيادة السياسية أو الكونغرس الأمريكي أو البرلمان التركي «ينبغي ألا تؤدي أدواراً» في فرض قيود على التعاون الدفاعي بين الحلفاء.



وأشار الوزير التركي إلى أن «معظم القيود التي كان يمكن رفعها بقرارات إدارية جرت معالجتها، فيما تبقى مسألتان مرتبطتان بالتشريعات الأمريكية»، هما العقوبات المفروضة بموجب قانون «مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات»، المعروف اختصاراً باسم CAATSA، وملف مقاتلات F-35.



جماعات ضغط تعرقل المصالح التركية



واعتبر أن «قانون CAATSA هو إحدى هاتين المسألتين، أما مسألة طائرات F-35 فهي المسألة الأخرى»، مضيفاً: «طالما أن الإرادة متوافرة لدى الزعماء، فإننا، بوصفنا وزراء، سنجد الحلول المناسبة وسنصل إلى نتيجة قريباً، ولا أعتقد أنه ستكون هناك أي مشكلات في هذا الصدد».



وأشار فيدان إلى أن بعض الدول تنشط عبر جماعات ضغط داخل الولايات المتحدة لعرقلة المصالح التركية، قائلاً: «لتركيا أصدقاء كثيرون، لكن لديها أيضاً أعداء كثيرون».



وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على تركيا عام 2020 بموجب قانون CAATSA، رداً على شرائها منظومة S-400 الروسية، كما استبعدتها من برنامج إنتاج مقاتلات F-35 الشبحية. وأقر الكونغرس تشريعاً يشترط تخلي تركيا عن حيازة منظومة S-400 للسماح بعودتها إلى برنامج المقاتلات.



وكان الرئيس دونالد ترمب أعلن خلال زيارته إلى أنقرة هذا الأسبوع للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي «الناتو»، اعتزام واشنطن رفع العقوبات التي فرضتها على تركيا بسبب شرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية S-400.



وكان مصدران أبلغا وكالة «رويترز»، في وقت سابق من الأسبوع الحالي، بأنه من المتوقع أن يعلن ترمب، خلال زيارته إلى أنقرة، دعمه لصفقة محتملة لبيع المقاتلات إلى تركيا.



إعادة بيع منظومة S-400



من جانبها، كشفت صحيفة «حرييت» التركية أن أنقرة قد تعلن إعادة بيع منظومة S-400 إلى دولة ثالثة، في خطوة تهدف إلى إقناع الولايات المتحدة بالموافقة على بيع مقاتلات F-35 إليها.



ونقلت وكالة «بلومبيرغ» عن مصادر مطلعة، تأكيدها أن هذا الاقتراح لم يلقَ قبولاً لدى المسؤولين الأميركيين، فيما ذكر مسؤولون أتراك، أن أنقرة لا تستخدم المنظومة حالياً رغم امتلاكها لها.



ورداً على سؤال بشأن تقرير الصحيفة وما إذا كانت أنقرة قد طلبت موافقة موسكو على الصفقة المحتملة، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن روسيا على اتصال بتركيا بشأن ما وصفها بأنها «قضية حساسة للغاية».



واشترت تركيا منظومة S-400 الروسية في ظل توتر متصاعد في علاقاتها مع حلفائها في حلف شمال الأطلسي «الناتو»، بدأ خلال رئاسة باراك أوباما وتفاقم عقب محاولة الانقلاب الفاشلة ضد الرئيس رجب طيب أردوغان عام 2016.



وكانت أنقرة تسعى آنذاك إلى شراء منظومة «باتريوت» الأمريكية، لكنها قالت إن واشنطن لم تُبدِ التزاماً كافياً بإتمام الصفقة، وهو ما شكّل جزءاً من مبررات توجهها إلى موسكو لشراء منظومة S-400.



ورداً على إتمام الصفقة، استبعدت الولايات المتحدة تركيا من برنامج مقاتلات F-35، قبل أن تفرض عليها عام 2020 عقوبات بموجب قانون مكافحة خصوم أمريكا من خلال العقوبات CAATSA، ما قيّد قدرة قطاع الصناعات الدفاعية التركي على الحصول على تقنيات أمريكية حساسة.