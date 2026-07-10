اعتمد مجلس هيئة السوق المالية السعودية تعديلات على قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، إلى جانب تحديث عدد من المصطلحات التنظيمية واستحداث إطار نظامي لشركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة (SPAC)، على أن يبدأ العمل بهذه التعديلات اعتباراً من تاريخ نشرها.



وشملت التعديلات اعتماد النسخة المعدلة من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، إلى جانب تعديل قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح الهيئة وقواعدها.



وأقرت الهيئة تعديل تعريف مصطلح «الراعي» ليشمل الجهة المرخص لها التي تتولى تأسيس شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة بهدف الاستحواذ على شركة سعودية غير مدرجة أو الاندماج معها، وفقاً لأحكام الباب الثامن من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.