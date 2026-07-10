ارتفعت أسهم هونغ كونغ في نهاية تعاملاتها اليوم (الجمعة)، محققة أفضل أداء أسبوعي لها منذ أكتوبر 2025، عقب تحسن شهية المستثمرين تجاه شركات الإنترنت الصينية الكبرى، بينما تراجعت الأسهم الصينية نتيجة عمليات جني أرباح مكثفة في قطاع التكنولوجيا.



وانخفضت قيمة العملة الأمريكية أمام نظيرتها الصينية بنسبة 0.15% لتتداول عند 6.7828 يوان.



وشهد مؤشر «هانغ سينج تك» قفزة بنسبة 12% مقارنة بأدنى مستوى له في عام ونصف والذي سجله في يونيو؛ حيث حقق مكاسب أسبوعية بنحو 5%، وشهدت الجلسة صعود سهم شركة «علي بابا» بنسبة 2%.



وفي الصين، هبط مؤشر «ستار 50»، الذي يركز على قطاع التكنولوجيا، بنسبة 5.5%، ومع ذلك أنهى الأسبوع مرتفعاً بنسبة 4.5%،