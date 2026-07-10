ارتفعت أسعار الذهب أكثر من واحد بالمئة الخميس، مع إقبال المستثمرين على الشراء لاقتناص الفرص بعد هبوط المعدن النفيس إلى أدنى مستوى له في أسبوع.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.3% إلى 4130.58 دولارًا للأوقية، بعدما تراجع الأربعاء إلى أدنى مستوياته منذ أول يوليو.

وارتفعت أيضًا العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم أغسطس 1.4% إلى 4140.80 دولارًا للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 3.4% إلى 60.25 دولارًا للأوقية، في حين ارتفع سعر البلاتين 2.3% إلى 1615.25 دولارًا, وزاد سعر البلاديوم 3.3% إلى 1253.25 دولارًا.