قدمت دراسة حديثة أجراها باحثون من كلية فاجيلوس للأطباء والجراحين بجامعة كولومبيا الأمريكية اكتشافًا جديدًا يعيد تشكيل الفهم العلمي لآلية وصول طفيليات الملاريا إلى خلايا الدم الحمراء البشرية، ما قد يسهم في تعزيز الجهود لمكافحة المرض. وكانت النظرية السائدة تقول إن طفيليات الملاريا تغزو خلايا الدم الحمراء عبر بنية بروتينية حلقية تُعرف باسم «الوصلة المتحركة»، إلا أن آلية عمل هذه البنية ظلت غير واضحة؛ لأن عمرها لا يتجاوز 60 ثانية قبل أن تتفكك، ما صعّب على الباحثين دراستها. وذكرت دورية «سيل ريبورتس ميديسن» أن الباحثين تمكنوا من إيقاف الطفيليات «المتصورة المنجلية» (بلازموديوم فالسيباروم) أثناء اختراقها خلايا الدم الحمراء، ثم استخرجوا المركب البروتيني سليمًا وجمدوه، قبل فحصه باستخدام مجاهر عالية الدقة. ووجد الباحثون أنه خلافًا للاعتقاد السائد بأن الوصلة المتحركة تقتصر على الالتصاق بالخلية والعمل مدخلًا سلبيًا، فإنها تثقب غشاء الخلية المضيفة وتعيد تشكيله، بما يسهل عبور الطفيليات إلى داخلها. وقال قائد الدراسة تشي مين: «عرفنا منذ عقود أن هذا الهيكل (الوصلة المتحركة) ضروري لدخول الطفيليات إلى الخلية، ولكن لم نكن نعرف كيف يعمل بالضبط، وإن استخراجه مباشرة من الطفيليات سليمًا سمح لنا أخيرًا بأن نطرح هذا السؤال». وتمكن الباحثون، بعد تحليل هذه الوصلة المتحركة، من تصميم بروتين تجريبي يمنع دخول الطفيليات، وهو ما يعد دليلًا محتملًا على مفهوم لنوع جديد من الأدوية المضادة للملاريا.