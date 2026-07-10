كشفت دراسة علمية حديثة، عن ارتباط التعرّض المنتظم لضوء النهار بانخفاض خطر الإصابة بسرطان البنكرياس، أحد أكثر أنواع السرطان خطورة، ما يعزّز الاهتمام بدور العوامل البيئية في الوقاية من الأمراض.

واعتمد باحثون من جامعة قوانغدونغ الطبية في الصين على بيانات 89,069 شخصاً بالغاً، تمّت متابعتهم لنحو تسع سنوات، مع قياس مستويات تعرضهم لضوء النهار باستخدام أجهزة استشعار تُرتدى على المعصم.

وأظهرت النتائج أن التعرض لضوء نهاري لا يقل عن 1900 لوكس ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بسرطانات الجهاز الهضمي بنسبة 13%، وتراجع خطر الوفاة المرتبطة بها بنسبة 24%. كما تبيّن أن التعرّض لضوء تزيد شدته على 5000 لوكس لمدة تقارب ساعتين و24 دقيقة يومياً ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بسرطان البنكرياس بنسبة 42%، وتراجع خطر الوفاة الناتجة عنه بنسبة 53%.

وأكد الباحثون أن النتائج تشير إلى علاقة ارتباط إحصائية، ولا تثبت أن ضوء النهار هو السبب المباشر في تقليل خطر الإصابة، مشددين على ضرورة إجراء مزيد من الدراسات لفهم الآليات البيولوجية التي تقف وراء هذه العلاقة.