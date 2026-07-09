ألقت السلطات المكسيكية القبض على رجل يُشتبه في تورطه بسرقة عدد من المنحوتات البرونزية من باحة كنيسة تاريخية في العاصمة مكسيكو سيتي، من بينها أعمال للفنانة السريالية الشهيرة ليونورا كارينغتون.



وأوضحت أمانة الأمن العام في العاصمة، في بيان، أن المشتبه به، البالغ من العمر 26 عاماً، تم توقيفه بعد أن تطابقت ملابسه وملامحه مع الشخص الذي ظهر في تسجيلات كاميرات المراقبة أثناء تنفيذ عملية السرقة، مشيرة إلى أنه يواجه أيضاً شبهة حيازة مادة الماريغوانا، فيما لم تُحدد بعد التهم الرسمية التي ستوجه إليه.



وكان كاهن كنيسة سان كوسمي، خوسيه دي خيسوس أغيلار، قد كشف الواقعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ نشر مقاطع فيديو أظهرت اختفاء المنحوتات من حديقة التماثيل الواقعة في فناء الكنيسة.



وأظهرت تسجيلات المراقبة شخصاً يرتدي سترة فاتحة اللون وهو يتسلق سوراً منخفضاً، قبل أن يتجه نحو إحدى المنحوتات ويقتلعها من قاعدتها بعد تحريكها عدة مرات، ثم يغادر المكان.



وشملت القطع المسروقة منحوتة «الكلب الأسود» للفنانة ليونورا كارينغتون، وهي عمل برونزي يجسد حارساً أسطورياً صُنع باستخدام تقنية تقليدية قديمة لصب المعادن، إضافة إلى منحوتة للفنان سيزار رويز كوريينو مستوحاة من لوحة «امرأة تغادر محللها النفسي» للفنانة السريالية ريميديوس فارو، فضلاً عن تمثال برونزي غير معنّون يصور ملاكاً مجنحاً يحتضن طفلاً.



وتُعد كارينغتون، المولودة في بريطانيا، وفارو، الرسامة الإسبانية، من أبرز رموز المدرسة السريالية، وقد جمعت بينهما صداقة وثيقة منذ لقائهما في باريس قبل انتقالهما إلى مكسيكو سيتي خلال الحرب العالمية الثانية.



ووفقاً لتقديرات وسائل إعلام محلية، تراوح القيمة السوقية للأعمال الفنية المسروقة بين 150 ألفاً و200 ألف بيزو مكسيكي (نحو 8500 إلى 11.400 دولار أمريكي)، فيما لم توضح السلطات ما إذا كانت المنحوتات قد استُعيدت حتى الآن.



وقال الأب أغيلار إن اللص سرق أيضاً لوحات تعريفية معدنية مرتفعة الثمن، بعدما كسر قفل بوابة الكنيسة لإخراج المنحوتات، مرجحاً أن يكون دافعه بيعها كخردة معدنية.



وأضاف: «سنواصل العمل لضمان أن تظل رعية سان كوسمي مكاناً للإيمان، وفي الوقت نفسه فضاءً للفن والثقافة».