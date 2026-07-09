اعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري محمد عبداللطيف، اليوم، نتيجة الدبلومات الفنية للدور الأول للعام الدراسي 2025-2026، والتي كشفت بلوغ نسبة النجاح العامة 68.69%، في وقت أكدت فيه الوزارة استمرار تطوير منظومة التعليم الفني وربطها باحتياجات سوق العمل.



أبرز المؤشرات



وكشفت وزارة التربية والتعليم أبرز المؤشرات العامة لنتيجة الدبلومات الفنية 2026، والتي جاءت كالتالي: إجمالي الناجحين: 518.181 طالباً وطالبة بنسبة نجاح عامة بلغت 68.69%، والمستحقون لدخول امتحانات الدور الثاني: 199.401 طالب وطالبة بنسبة 26.38%، وإجمالي الراسبين: 32.220 طالباً وطالبة بنسبة 4.26%، وعدد المتغيبين عن الامتحانات: 5.044 طالباً وطالبة بنسبة 0.67%.



وأظهرت النتائج تفاوت نسب النجاح بين الأنظمة المختلفة، وجاءت على النحو التالي: نظام الخمس سنوات: 90.70%، نظام الثلاث سنوات (عام): 55.27%، والتعليم والتدريب المزدوج: 85.07%، والبرامج المطورة وفق منهجية الجدارات: 85.55%، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية (3 سنوات): 80.81%، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية (5 سنوات): 100%، ونظام الإعداد المهني: 36.43%، طلاب الدمج (3 سنوات): 84.20%.



تطوير المنظومة



وأكد وزير التربية والتعليم أن قطاع التعليم الفني واصل تحقيق تقدم ملحوظ في تنفيذ إستراتيجية تطوير المنظومة، مشيراً إلى أن امتحانات العام الحالي شهدت للمرة الأولى تطبيق نظام «البوكليت» والتكويد في الامتحانات التحريرية، بما عزز مستويات الانضباط والشفافية وساهم في إحكام إجراءات التقييم.



وأوضح الوزير أن الوزارة تواصل، للعام الخامس على التوالي، تعزيز شراكتها مع سوق العمل من خلال مشاركة ممثليه في لجان التقييم النهائي للطلاب وفق منهجية الجدارات المهنية، بما يضمن مواءمة مخرجات التعليم الفني مع احتياجات القطاعات الإنتاجية المختلفة.



امتحانات منتظمة



من جانبه، أوضح نائب وزير التربية والتعليم الدكتور أيمن محمد بهاء الدين أن امتحانات الدبلومات الفنية أُجريت خلال الفترة من 6 إلى 18 يونيو 2026، وتقدم لها 755.846 طالباً وطالبة داخل 2.506 لجان امتحانية، مؤكداً أن الامتحانات سارت بصورة منتظمة سواء في الجوانب التحريرية أو العملية والمعملية والمهارية.