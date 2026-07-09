أجبرت الجماهير المصرية خصوصاً والعربية عموماً، الحكم الفرنسي فرانسوا ليتيكسييه، على إغلاق حسابه الرسمي عبر منصة «إنستغرام»، عقب موجة واسعة من الانتقادات والاتهامات بالتحكيم غير العادل خلال مباراة الأرجنتين ومصر في دور الـ16 من كأس العالم 2026، التي حسمها «التانغو» ضد «الفراعنة» بنتيجة 3-2.



وشهد اللقاء جدلًا تحكيميًا كبيرًا، بعدما رفض ليتيكسييه العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) لمراجعة إحدى اللقطات مع نهاية اللقاء، ووصفتها وسائل إعلام وخبراء تحكيم بأنها خطأ تحكيمي واضح.



كما ألغى ليتيكسييه هدفًا للمنتخب المصري سجله مصطفى زيكو بعد مراجعة لقطة مشابهة عبر تقنية الفيديو، ما أثار موجة غضب واسعة بين جماهير كأس العالم، وسط تساؤلات وانتقادات بشأن ازدواجية المعايير في القرارات التحكيمية، ووصل الأمر ببعض المشجعين إلى التشكيك في حيادية الحكم واتهامه بالسعي لمساعدة ليونيل ميسي والأرجنتين على تحقيق الفوز.



وتوجه عدد كبير من الجماهير الغاضبة من القرارات التحكيمية في مباراة مصر والأرجنتين إلى الحساب الرسمي للحكم الفرنسي على «إنستغرام»، وأطلقوا حملة واسعة عبر التعليقات، اتهموه خلالها بالتحيز وافتقاد العدالة في إدارة اللقاء.



وبحسب ما تداوله عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فإن آخر منشور للحكم الفرنسي فرانسوا ليتيكسييه كان يضم 12 تعليقًا فقط قبل المباراة، إلا أنه تلقى أكثر من 17 ألف تعليق خلال ساعات من نهاية مواجهة مصر والأرجنتين، معظمها تضمن انتقادات واتهامات بالتحيز لصالح المنتخب الأرجنتيني.



ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد إذ توصلت الجماهير إلى أن ليتيكسييه ظهر بأنه يتابع حساب قائد الأرجنتين ليونيل ميسي، وبعد الحملة الشرسة ولأجل إباعد الشبهات قام بمتابعة قائد منتخب مصر محمد صلاح.