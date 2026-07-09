تصدر المسلسل الدرامي «ذا بيت» ترشيحات جوائز إيمي لعام 2026 بحصوله على 25 ترشيحًا، فيما حقق الموسم الأخير من المسلسل الكوميدي «هاكس» رقمًا قياسيًا بحصوله على 24 ترشيحًا في عام واحد.

«ذا بيت» حصل على 25 ترشيحًا.

وشملت قائمة الأعمال المرشحة لجائزة أفضل مسلسل درامي مسلسلات «الدبلوماسي» و«العصر المذهب» و«فارس السبع ممالك» و«جنة» و«كثيرون» و«عناصر مخابرات فاشلون» و«أصدقاؤك وجيرانك»، بينما يتنافس «هاكس» في فئة أفضل مسلسل كوميدي مع «آبوت الابتدائية» و«الدب» و«مشكلات مارجو المالية» و«لا أحد يريد هذا» و«جرائم قتل فقط في المبنى» و«الطبيب النفسي» و«بلدة ويدو باي»، ويعود نواه وايل للمنافسة على جائزة أفضل ممثل درامي عن «ذا بيت» إلى جانب ستيرلينغ كيه براون وجاري أولدمان، فيما حصلت جين سمارت على ترشيح جديد في فئة أفضل ممثلة كوميدية عن «هاكس» إلى جانب إيو أديبيري وكوينتا برونسون.

جين سمارت أفضل ممثلة كوميدية في «هاكس».

ورُشحت هانا إينبايندر لجائزة أفضل ممثلة مساعدة، وحصد هاريسون فورد وزيندايا ترشيحات في فئات التمثيل، فيما نال جيسون بيتمان أربعة ترشيحات عن أعماله «دي.تي.إف سانت لويس» و«أرنب أسود»، ومن المقرر إعلان الفائزين خلال حفل يقام في لوس أنجلِس في 14 سبتمبر ويُبث مباشرة عبر قناة NBC.