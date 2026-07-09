أعلنت القوات المسلحة الأردنية، اليوم (الخميس)، اعتراض وإسقاط 8 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه أراضي المملكة، دون أن تسفر الحادثة عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية.



ونقلت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية قوله: إن أنظمة الدفاع الجوي الأردنية اعترضت وأسقطت، اليوم الخميس، 8 صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه الأراضي الأردنية، موضحاً أن أن عمليات الاعتراض نتج عنها سقوط عدد من الشظايا، دون وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية.



وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تتابع التطورات والمستجدات الإقليمية الراهنة، وتعمل ضمن أعلى درجات الجاهزية لحماية أجواء المملكة والدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها، ولن تسمح بأي انتهاك للمجال الجوي الأردني من أي طرف كان.



وكان المتحدث باسم الحكومة الأردنية وزير الاتصال الدكتور محمد حسين المومني قال في وقت سابق اليوم إن الدفاعات الجوية الأردنية تصدت لصواريخ أطلقت من إيران. وكتب المومني على حسابه في «إكس»: «تم إطلاق صافرات الإنذار من قبل مديرية الأمن العام قبل قليل على خلفية تعرض أجواء المملكة لاختراق بصواريخ أطلقت من إيران، وتم التعامل معها والتصدي لها».



وأوضح أن القوات المسلحة الأردنية على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي تهديد تتعرض له المملكة، وتسخر كل جهودها لحفظ أمن الوطن وسلامة المواطنين، مبيناً أن الجهات المعنية ستقوم بتزويد المواطنين والقاطنين بالإرشادات والمعلومات اللازمة.



ودعا المتحدث باسم الحكومة الالتزام بهذه المعلومات وتجنب نشر الأخبار المغلوطة.