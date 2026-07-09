أكدت وسائل إعلام إيرانية، اليوم (الخميس)، تعرض مدن بندر عباس وبوشهر وسيريك لقصف أمريكي.



وذكرت وكالة أنباء مهر الإيرانية أن دوي انفجارات سُمع في المياه الإقليمية في المناطق الساحلية من مدينة بندر عباس، موضحة أن هناك تقارير عن تفعيل الدفاعات الجوية في المدينة.



وأشارت الوكالة إلى أن هناك قصفاً استهدف رصيفاً للصيد في قرية بنود التابعة لمدينة عسلوية في محافظة بوشهر.



ونقلت الوكالة عن المساعد الأمني لمحافظ هرمزغان الإيرانية قوله إن 3 صيادين قتلوا وأصيب 15 في هجمات أمريكية على رصيف مخصص للصيد بمدينة سيريك.



وقال التلفزيون الإيراني إن قذيفة أمريكية استهدفت محيط محطة بوشهر النووية.



من جانبها، أفادت وكالة أنباء فارس بسماع دوي عدة انفجارات في مدينة جغادك في محافظة بوشهر، مشيرة إلى أنه لا توجد معلومات عن الموقع الدقيق للانفجارات حتى الآن. وكانت وكالة فارس الإيرانية ذكرت أن هجوماً أمريكياً استهدف جسراً للسكك الحديدية يستخدم في مسارات تجارية مع الصين وروسيا.



في المقابل، تعرض معسكر تابع لجماعة معارضة كردية إيرانية في شمال شرق مدينة أربيل العراقية لهجوم بطائرة مسيّرة.



ونقلت وكالة «رويترز» عن مصادر أمنية قولها إن هجوماً بطائرة مسيّرة استهدف معسكراً تابعاً لجماعة معارضة كردية إيرانية شمال شرق مدينة أربيل العراقية، ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع إصابات جراء الهجوم.



ولم يصمد اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران سوى أسابيع قليلة، قبل أن تتجدد المواجهات بين الطرفين، ليدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مرحلة أكثر تعقيداً من الصراع، عنوانها غياب الخيارات السهلة وتزايد الكلفة السياسية والاقتصادية والعسكرية.



وتجمع تحليلات نشرتها «نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست» و«الإيكونوميست»، إلى جانب موقع «أكسيوس»، على أن انهيار الهدنة لا يمثل مجرد انتكاسة دبلوماسية، بل يكشف هشاشة الاتفاق الذي وُقّع على عجل، ويفتح الباب أمام حرب استنزاف قد تمتد أشهراً أو سنوات، في وقت يقترب فيه موعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.