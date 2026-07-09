أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضاً بمقدار 45.30 نقطة، ليصل إلى مستوى 10.808.43 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.1 مليار ريال.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 181 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 91 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 153 شركة.



الأكثر ارتفاعاً



وكانت أسهم شركات مسك، ولوبريف، وأفالون فارما، وأسيج، ومتكاملة، الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات رسن، وطباعة وتغليف، وإنتاج، ونسيج، وتنمية الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و10%، فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، والدوائية، وبترو رابغ، وأرامكو السعودية، والواحة، هي الأكثر نشاطاً بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الدوائية، ورسن، وأرامكو السعودية، والراجحي، ولوبريف، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.



وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية نمو اليوم مرتفعاً بمقدار 137.06 نقطة، ليصل إلى مستوى 22.731.62 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 14 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.