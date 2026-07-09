أصدرت وزارة التجارة نشرة قطاع الأعمال للربع الثاني من عام 2026، متضمنةً نظرة شاملة لأداء قطاع الأعمال وتطوراته في المملكة.



واستعرضت النشرة إجمالي السجلات التجارية المُصدرة خلال الربع الثاني، التي تجاوزت 71 ألف سجل تجاري، فيما بلغ إجمالي السجلات القائمة أكثر من 1.91 مليون سجل تجاري في جميع مناطق المملكة.



وتضمنت النشرة مؤشرات رئيسية لنمو الأعمال، حيث ارتفع عدد المؤسسات بنسبة 18% خلال السنوات الخمس الماضية ليصل إلى 1.28 مليون مؤسسة، كما تجاوزت سجلات الشركات ذات المسؤولية المحدودة 612 ألف سجل تجاري بنمو 173%.



قطاعات واعدة



وتناولت النشرة تقدم المملكة في المؤشرات المرتبطة بالتجارة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، حيث تقدمت للمرتبة الثالثة عالميًا في مؤشر «دعم التشريعات لتأسيس الشركات»، والرابعة عالميًا في مؤشر «تكافؤ الفرص الاقتصادية»، والسابعة عالميًا في مؤشر «الشركات الكبيرة تتسم بالكفاءة وفقًا للمعايير الدولية».



وتطرقت النشرة إلى جاذبية قطاع السياحة وتسارع النمو فيه، إلى جانب الأنشطة في القطاعات الواعدة في رؤية المملكة 2030، مثل: التجارة الإلكترونية، والحوسبة السحابية، والأكاديميات الرياضية، ومدن التسلية والألعاب، وغيرها.