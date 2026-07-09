كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم، مؤشر ثقة الأعمال في السعودية عند مستوى 56.6 نقطة، خلال شهر يونيو 2026، مرتفعاً بمقدار نقطة واحدة مقارنة بشهر مايو 2026، إذ سجل 55.6 نقطة.



وبحسب البيانات، فإن ارتفاع المؤشر يعكس تفاؤلاً سائداً في قطاع الأعمال، مدعوماً بثقة المنشآت في استقرار النشاط الاقتصادي، ومواصلة النمو عبر مختلف القطاعات.



توقعات الأداء



وعلى مستوى القطاعات، سجل مؤشر ثقة الأعمال في قطاع الصناعة خلال شهر يونيو 2026 مستوى متفائلاً بلغ 55.0 نقطة، محققاً ارتفاعاً بمقدار 0.7 نقطة مقارنة بشهر مايو 2026، الذي سجل 54.3 نقطة.



ويُعزى ذلك المستوى إلى تزايد الثقة في المنشآت الصناعية، خصوصاً في جانب توقعات الأداء العام، والمبيعات، وأوامر الشراء.



تفاؤل المنشآت



وسجل قطاع التشييد خلال شهر يونيو 2026 مستوى متفائلاً في مؤشر ثقة الأعمال بلغ 57.8 نقطة، بارتفاع قدره 1.1 نقطة مقارنة بشهر مايو 2026، والذي سجل 56.7 نقطة، مدفوعاً بارتفاع مستوى تفاؤل المنشآت، خصوصاً فيما يتعلق بتوقعات الأداء العام، والمبيعات، وأوامر الشراء.



وارتفع مؤشر ثقة الأعمال في قطاع الخدمات خلال شهر يونيو 2026 إلى 55.5 نقطة بزيادة 0.9 نقطة مقارنة بشهر مايو 2026، الذي سجل 54.6 نقطة.



وجاء ذلك الارتفاع مدعوماً بزيادة مستوى تفاؤل المنشآت، لا سيما فيما يتعلق بتوقعات الأداء العام، والمبيعات، والتوظيف.