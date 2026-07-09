ارتفعت أسعار التأمين البحري على السفن العابرة لمضيق هرمز بشكل ملحوظ هذا الأسبوع، في ظل تصاعد الهجمات على السفن التجارية وانهيار وقف إطلاق النار المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران؛ وفق ما أفادت به مصادر كبرى في سوق التأمين البحري.

وكشف استطلاع شمل سبعة مصادر رئيسية في القطاع أن أسعار التأمين الإضافية لعبور المضيق تتراوح حاليًا بين 1% و5% من قيمة السفينة، مقارنةً بنحو 2% قبل الأحداث الأخيرة.

وأوضح أحد المصادر أن الأسعار مرشحة للارتفاع إلى 5% على الأقل، بينما أكد مصدران آخران أن المعدلات وصلت بالفعل إلى هذا المستوى، في حين توقع مصدر ثالث أن تتراوح بين 4% و5% مع إمكانية منح خصم بنسبة 50% في حال عدم تسجيل مطالبات مستقبلية.

وأشار مصدر آخر إلى أن الأسعار، الأسبوع الماضي، كانت بين 2.5% و3%، ولا تزال بعض السفن تُسعّر ضمن هذا النطاق، رغم الاتجاه العام نحو الارتفاع نتيجة تصاعد المخاطر الأمنية في واحد من أهم الممرات البحرية العالمية.

ويعكس هذا الارتفاع الحاد في أسعار التأمين حالة عدم اليقين التي تسيطر على حركة الملاحة في المضيق؛ حيث أدت الهجمات المتكررة إلى زيادة تكلفة تشغيل السفن ورفع مستويات المخاطر على شركات الشحن العالمية.