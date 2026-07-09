انطلقت فعاليات صيف أبها، في مواقع حيوية بمدينة أبها، ضمن برامج صيف عسير، مقدمةً باقة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع وتسهم في إثراء تجربة الزوار والمصطافين خلال موسم الصيف.

تتضمن الفعاليات مناطق ترفيهية وتجارب تفاعلية متنوعة، تشمل ألعاب الأطفال، إلى جانب العروض الموسيقية الحية التي تضفي أجواء مميزة في مواقع الفعاليات، إضافة إلى مشاركة عدد من العلامات التجارية، والمطاعم العالمية، والمقاهي، والجلسات المطلة التي توفر للزوار تجربة متكاملة تجمع بين الترفيه والتسوق والضيافة.

وأكّدت أمانة منطقة عسير أن تنوع مواقع الفعاليات وبرامجها يأتي لتعزيز جودة الحياة ورفع جاذبية مدينة أبها بوصفها وجهة سياحية رائدة، بما يواكب مستهدفات تطوير القطاع السياحي ويمنح الزوار تجارب ترفيهية متنوعة تلبي مختلف الاهتمامات طوال موسم الصيف.