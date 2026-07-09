برعاية أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، استضافت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، ممثلة بوكالة الجامعة للبحث العلمي والابتكار، ملتقى «انطلاقة» الذي نظمته جمعية تنمية وتأهيل الفتيات «أفق»، بحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة، ونخبة من الخبراء والمختصين والمهتمين بمجالات التنمية والابتكار وريادة الأعمال.

وتأتي استضافة الجامعة للملتقى امتداداً لدورها في تعزيز التعاون مع مؤسسات القطاع غير الربحي، وبناء الشراكات الإستراتيجية التي تسهم في دعم المبادرات التنموية، وتنمية القدرات الوطنية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويجسد التعاون بين الجامعة وجمعية «أفق» نموذجاً للتكامل بين المؤسسات الأكاديمية ومنظمات القطاع الثالث، من خلال توحيد الجهود في تنفيذ المبادرات النوعية، وتوفير بيئات معرفية محفزة تسهم في تنمية المهارات الشخصية والمهنية والريادية، وتعزيز ثقافة الابتكار والمبادرة.

ويهدف ملتقى «انطلاقة» إلى تمكين الفتيات وتعزيز جاهزيتهن للمستقبل المهني، من خلال تنمية المهارات الشخصية والمهنية والريادية، واستشراف الفرص الواعدة، وبناء كفاءات وطنية قادرة على الإبداع والابتكار.

وشهد الملتقى على مدى يومين برنامجاً ثرياً من الجلسات الحوارية وورش العمل، إذ تضمن اليوم الأول جلسات في الإرشاد المهني، والريادة والابتكار للأفراد، والريادة والابتكار للجهات، إضافة إلى جلسات التطوع، بمشاركة نخبة من المختصين والخبراء وممثلي الجهات الحكومية والخاصة ورواد الأعمال.

فيما اشتمل اليوم الثاني على جلسات تناولت الإرشاد المهني، والريادة والابتكار، والتخطيط المهني والريادي الذكي، والاستدامة والمتابعة وقياس الأثر، إلى جانب التطوع والاستدامة، وقدمها عدد من الأكاديميين والمتخصصين من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، إلى جانب خبراء وممارسين من الجهات المشاركة، بهدف نقل الخبرات وتعزيز المهارات المهنية والريادية للمشاركات.

وأدار الجلسات موسى اليحيى وسلطان الشمري، إذ أسهما في تيسير الحوار وإثراء النقاشات بين المتحدثين والمشاركات، بما عزز تبادل الخبرات والمعارف وأسهم في تحقيق أهداف الملتقى.