استقبلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أمس، الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، والبالغ عددهم 250 معتمرًا ومعتمرة، لدى وصولهم إلى المدينة المنورة قادمين من 16 دولة آسيوية.

وكان في استقبال الضيوف الأمين العام المكلف للبرنامج علي بن عبدالله الزغيبي، إلى جانب عدد من مسؤولي البرنامج، حيث أُنجزت إجراءات استقبالهم ونُقلوا إلى مقار إقامتهم في فنادق مجاورة للمسجد النبوي، ضمن منظومة متكاملة من الخدمات والتنظيم لضمان راحتهم منذ لحظة وصولهم.



وأعرب الضيوف عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد على هذه الاستضافة، التي مكنتهم من أداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي، مشيدين بما تبذله المملكة من جهود في خدمة الإسلام والمسلمين ورعاية ضيوف الرحمن.



كما أشادوا بالدور الذي تؤديه وزارة الشؤون الإسلامية في تنفيذ البرنامج، مؤكدين أن المبادرة تعكس اهتمام المملكة بالمسلمين حول العالم، وتسهم في تعزيز الأخوة الإسلامية وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال والتسامح.



وأكدت الوزارة أن اللجان المنظمة أعدّت برنامجًا ثقافيًا ودعويًا متكاملًا يتضمن لقاءات وجولات وزيارات متنوعة، بما يثري التجربة الإيمانية والثقافية للضيوف خلال فترة إقامتهم.